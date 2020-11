Stiri pe aceeasi tema

- "Eu cred ca Iohannis si Orban trebuie anchetati si judecati pentru zadarnicirea combaterii bolilor. Cind Franta si Germania se inchid, cei doi continua sa sustina alegerile in decembrie. Orban este penibil comparind Romania cu SUA. Spune el ca America, tara cea mai afectata, isi va desfasura alegerile,…

- Fostii premieri, Victor Ponta si Tariceanu, au comentat si scandalul posibilei fraude de la votul la alegerile locale de la Sectorul 1, din Bucuresti. "Eu am mai spus si spun din nou, la alegerile locale 700.000 de romani s-au dus la vot, au pus stampila si votul lor a fost anulat. Atentie,…

- "Noi traim intr-o minciuna ca totul e foarte bine, domnul Citu cu economia care explodeaza, domnul Orban cu gestionarea pandemiei. Eu vreau sa iesim din minciuna, sa recunoastem ca anul 2020 este unul pierdut si sa vedem ce trebuie sa facem ca sa redresam economia. Eu vad ca PNL si USR nu…

- „Sper ca nimeni nu mai are dubii ca inceperea anului școlar pe 14 septembrie a fost facuta doar in scop electoral, doar ca Iohannis și Orban sa poata spune ca situația medicala este sub control, doar pentru ca alegerile locale sa se poata ține pe 27 septembrie! Adica ne-au sacrificat copiii ca sa poata…

- Tariceanu mai spune ca in curand se vor inchide toate institutiile de invatamant. "Sper ca nimeni nu mai are dubii ca inceperea anului școlar pe 14 septembrie a fost facuta doar in scop electoral, doar ca Iohannis și Orban sa poata spune ca situația medicala este sub control, doar pentru ca…

- Presedintele Parlamentului European, David Sassoli, a anuntat joi ca va intra in autoizolare, dupa ce a intrat in contact cu un colaborator al sau testat pozitiv la COVID-19, transmite Reuters, potrivit AGERPRES.''Recent am fost in contact cu un membru al echipei mele care astazi a fost testat…

- "Haosul care domneste in educatie are un corespondent si in zona de sanatate. Pe mine ma intriga ca autoritatile sunt preocupate de momente festive, de inaugurari. Nu are importanta ca ne confrutam cu o perioada extrem de grea. Logica dupa care actioneaza Iohannis este numai una politica, il intereseaza…

- "Cu siguranta si domnul Iohannis si domnul Orban vor neaparat sa aiba alegeri in 27 septembrie cu orice pret. (...) S-ar putea sa piarda Primaria Generala. In tara o sa castige de unde au luat de la PSD primari. Celealte lucruri sunt bagate sub pres pentru acest obiectiv", a declarat Victor Ponta,…