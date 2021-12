Congresul american evită, în ultimul moment, o paralizie a statului federal Acest text a fost aprig negociat in Congresul american, unde o mana de alesi republicani a incercat sa paralizeze serviciile federale, timp de cateva ore, in semn de protest fata de vaccinarea obligatorie impusa de Guvernul presedintelui democrat Joe Biden. Biden urmeaza sa promulge legea pana la miezul noptii de vineri spre sambata, pentru a evita ca finantarea statului federal sa fie intrerupta in mod brusc, iar sute de mii de functionari sa intre in somaj tehnic. Biden, dar si conducatorii parlamentari democrati si republicani, atenti sa evite aceasta situatie foarte nepopulara in randul americanilor,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

