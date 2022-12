Stiri pe aceeasi tema

- Uraganul Ian, una dintre cele mai puternice furtuni din Statele Unite, a provocat pagube importante si in Cuba, in urma cu cateva saptamani, generand jumatate dintre pierderile asigurate, o suma cuprinsa intre 50 si 65 de miliarde de dolari, precizeaza intr-un comunicat asiguratorul. Potrivit Swiss…

- Josep Borrell a declarat intr-o conferinta de presa la Bruxelles, sustinuta dupa o reuniune a Consiliului pentru Afaceri Externe al UE, ca aceasta suma reprezinta aproximativ 45% din suma oferita Kievului de catre Statele Unite. Borrell a adaugat ca UE va ”continua sa izoleze Rusia la nivel international”…

- Ultimele sondaje arata ca republicanii sunt foarte aproape sa preia controlul, au șanse mari de a obtine in plus cel putin 10 pana la 20 de locuri in camera inferioara - suficient pentru a-si asigura o majoritate. In ceea ce priveste soarta Senatului democratii spera sa-si pastreze majoritatea. 40 de…

- Twitter nu a raspuns imediat unei solicitari de comentarii. Alegerile de la jumatatea mandatului din Statele Unite vor decide daca republicanii sau democratii presedintelui Joe Biden vor controla Congresul. Modificarile aduse procesului de verificare al Twitter au venit la o saptamana dupa ce Elon Musk…

- Statele Unite urmeaza sa ajute Taiwanul "sa se apere singur", in cazul unei invazii chineze, anunta secretarul american al Apararii Lloyd Austin, relateaza AFP. "Ne consacram ajutarii Taiwanului sa-si dezvolte capacitatea de a se apara singur", a declarat duminica seful Pentagonului la CNN, fara sa…

- Pentagonul(SUA) a anuntat miercuri un nou ajutor militar suplimentar de 1,1 miliarde de dolari pentru Ucraina, sub forma de comenzi de armament din partea industriei de aparare a SUA, relateaza AFP. Acest nou ajutor, destinat sa intareasca apararea tarii pe termen mediu si lung, include in special 18…

- China și-a schimbat intr-o oarecare masura poziția de la inceputul razboiului și iși dorește pacea in Ucraina. ”China sprijina toate eforturile care duc spre o solutie pasnica la criza din Ucraina”, a declarat in cursul zilei de sambata la Adunarea Generala a ONU ministrul de externe al Chinei, Wang…

- Cu aproximativ un an in urma, au fost identificate posibile fraude de aproape 16 miliarde de dolari. Raportul publicat in aceasta saptamana de inspectorul general al Departamentului Muncii din SUA a identificat ”o crestere de 29,6 miliarde de dolari a platilor potential frauduloase”. Se presupune ca…