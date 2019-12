Congresul american a votat sancțiuni împotriva gazoductului Nord Stream 2 Congresul american a votat marți adoptarea de sancțiuni împotriva gazoductului rus Nord Stream 2, acuzat de Washington ca întarește influența Moscovei în Europa, relateaza AFP.

Sancțiunile, denunțate de catre Uniunea Europeana, vizeaza companiile care colaboreaza la construirea acestui gazoduct sub Marea Baltica evitând în special Ucraina, un aliat al Vestului, tranzitat de o mare parte din gazul rus.

Casa Alba a precizat deja ca președintele american, Donald Trump, va semna pachetul legislativ.

Nord Stream 2 va livra gaz din Rusia în Germania începând… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, Rusia a inaugurat primul sau gazoduct spre China, acesta fiind unul dintre cele trei mari gazoducte destinate sa ii consolideze pozitia de cel mai mare exportator mondial de gaze naturale. Beijingul a devenit un partener strategic pentru Moscova, care incearca sa isi diversifice pietele de export,…

- Profitul Gazprom scade cu 45%, din cauza prețurilor mai scazute și difersificarii surselor de aprovizionare din Europa Grupul rus de stat Gazprom a raportat un declin de 45% al profitului net in trimestrul trei din 2019, la 212 miliarde de ruble (3,32 miliarde de dolari), comparativ cu perioada similara…

- ”Este un personaj important in SI (...). El este cel care a planificat si dat ordinul unui atentat cu bomba comis in 2018 in Rusia si al atacului intr-un magazin la Hamburg, in Germania”, declara Soylu inacest interviu.Ministrul turc de Interne il prezinta pe acest barbat drept un specialist…

- Gazprom se vinde. Gigantul rusesc scoate la vanzare un pachet de 3,6% din actiuni Grupul rus Gazprom, cel mai mare producator mondial de gaze naturale, a anuntat joi ca va scoate la vanzare un pachet de 3,6% din actiuni, aceasta fiind a doua astfel de oferta demarata in acest an de gigantul rusesc,…

- Grupa D avea ambele locuri pentru Euro-2020 inca disponibile inaintea ultimelor meciuri, care au avut loc luni. Danemarca si Elvetia si-au fructificat sansele avute si au obtinut biletele la turneul final, ridicand la 19 numarul echipelor calificate. Pentru ultimul loc din preliminarii vor lupta,…

- Inaintea ultimelor doua zile ale preliminariilor Euro-2020, 17 echipe si-a obtinut biletele pentru turneul final. Mai sunt disponibile din preliminarii trei locuri locuri, dintre care unul s-a ocupat chiar aseara de catre Portugalia. In acest moment, se cunosc urmatoarele echipe calificate: Anglia,…

- In ultimii 4 ani, DNA a primit 241 sesizari de la DLAF si OLAF privind suspiciuni de comitere a unor infractiuni impotriva intereselor financiare ale UE, iar, pe de alta parte, procurorii DNA au solicitat frecvent sprijinul DLAF in desfasurarea anchetelor deschise in aceasta materie. Precizarea…

- Selectionata Italiei, care are sase titluri continentale, s-a calificat, duminica, in sferturile de finala ale Campionatului European de volei masculin din Belgia, Olanda, Slovenia si Franta, dupa ce a invins Turcia cu scorul de 3-0 (25-22, 25-18, 25-21), la Nantes, in ultimul meci din optimi.…