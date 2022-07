Stiri pe aceeasi tema

- Camera Reprezentantilor a adoptat in prima lectura interzicerea pustilor de asalt si a armelor semiautomate, aflate in centrul mai multor atacuri armate in masa care au socat Statele Unite, un proiect de lege sustinut de catre presedintele democrat Joe Biden, relateaza AFP.

- Serena Williams si Novak Djokovici se afla pe lista de inscrieri la US Open publicata miercuri. In cazul jucatorului sarb, refuzul acestuia de a se vaccina il va impiedica sa intre in Statele Unite. Williams, care a castigat primul dintre cele sase titluri ale US Open in 1999, ramane la un succes de…

- Statele Unite vor avea 5.000 de militari in Romania, ca parte a planului de descurajare la adresa Rusiei, a anunțat, miercuri, președintele american Joe Biden, inainte de a incepe summitul NATO de la Madrid. Statele Unite urmeaza sa-si consolideze pozitionarea militara in Europa, pentru ca NATO sa poata…

- Rusia a anuntat, marti, ca interzice intrarea pe teritoriul rus a unui numar de 25 de americani – inclusiv lui Jill si Ashely Biden, Prima Doamna si fiica presedintelui american Joe Biden – si subliniaza ca este vorba despre o masura de etorsiune fata de sanctiuni impuse de catre Statele Unite, relateaza…

- Statele Unite „vor furniza ucrainenilor sisteme de racheta mai avansate si munitii care le vor permite sa atinga mai precis obiective cheie pe campul de lupta din Ucraina„, a spus Joe Biden intr-un articol pentru The New York Times, publicat marti, informeaza AFP. Statele Unite vor livra Ucrainei sisteme…

- Parlamentul finlandez a votat in favoarea cererii de aderare a natiunii nordice la NATO, cu 188 de voturi pentru si 8 impotriva. Casa Alba a comunicat deja ca presedintele finlandez, Sauli Niinisti, si premierul suedez, Magdelena Andersson, se vor intalni, joi, cu presedintele Statelor Unite, Joe Biden,…