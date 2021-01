Stiri pe aceeasi tema

- Senatul american a respins, vineri, vetoul presedintelui in exercitiu Donald Trump cu privire la proiectul Legii de Autorizare a Apararii Nationale, in valoare de 741 de miliarde de dolari, relateaza nbcnews.com, precizand sa este primul astfel de esec din mandatul liderului actual de la Casa Alba.

- Camera Reprezentantilor din Congresul SUA a aprobat marti proiectul de lege pentru bugetul apararii cu o majoritate zdrobitoare, ignorand amenintarea unui veto al presedintelui Donald Trump, noteaza AFP preluat de agerpres. Textul urmeaza sa fie votat in Senat, unde ar trebui sa fie, de asemenea,…

