Congresul american a adoptat bugetul Pentagonului pe 2019 Congresul american a aprobat miercuri cu o majoritate neta un buget de 716,3 miliarde pentru Pentagon, accelerand cheltuielile militare si intarind pozitia SUA in contextul disputei de la distanta cu Rusia, informeaza AFP.



Senatul a aprobat legea privind bugetul apararii (NDAA) pe 2019 cu 87 de voturi pentru si zece impotriva, la o saptamana dupa ce aceasta a fost adoptata de Camera reprezentantilor cu 359 de voturi pentru si 54 impotriva.



"Sunt recunoscator pentru hotararea membrilor Congresului din cele doua partide de a adopta NDAA in timp record in acest an", a comentat…

Sursa articol: agerpres.ro

