Stiri pe aceeasi tema

- Noi schimbari in ceea ce privește examenul de Bacalaureat. Acesta va include religia ca disciplina opționala, la proba E, proba specifica profilului, potrivit unor amendamente la proiectul legii educației adoptate de Comisia pentru invațamant miercuri, 26 aprilie 2023. Potrivit Edupedu, proiectul de…

- Pedeapsa cu inchisoarea și amenda pentru tulburarea liniștii publice. Raportul admis la Senat, mai band decat varianta ”Bode” Tuburarea liniștii publice va putea fi pedepsita cu inchisoare de la trei luni la doi ani sau cu amenda. Comisia juridica a Senatului a intocmit, marti, raport favorabil la proiectul…

- Violenta fizica sub orice forma din scoli va fi sanctionata, iar exmatricularea elevilor se poate face doar in situatii foarte grave, cu drept de reinscriere in anul scolar urmator, in aceeasi unitate de invatamant, cu exceptia elevilor din invatamantul postliceal, prevede un amendament depus de PNL,…

- Unitatile de invatamant preuniversitar vor putea decide instalarea sistemelor de supraveghere audio-video in vederea asigurarii pazei si protectiei persoanelor, bunurilor si valorilor, a decis, sambata, Comisia pentru invatamant, adoptand mai multe amendamente pentru

- Un elev care a fost exmatriculat de la o unitate de invatamant poate fi reinmatriculat ulterior la o alta scoala, a precizat, vineri, ministrul Educatiei, Ligia Deca conform Agerpres.roPotrivit ministrului, amendamentul votat vineri de Comisia pentru invatamant a Camerei Deputatilor, potrivit caruia…

- Se convoaca Consiliul local al municipiului Constanta in sedinta extraordinara, cu convocare de indata, joi, 20 aprilie 2023, ora 14.00 .Sedinta se va desfasura prin mijloace electronice, printr o platforma online de videoconferinta. Pe ordinea de zi se afla urmatoarele proiecte: Proiect de hotarare…

- China a aprobat acordarea de ajutor letal Rusiei pentru razboiul sau din Ucraina, dar a vrut ca orice transport sa ramana secret, potrivit documentelor guvernamentale americane scurse pe internet. China neaga ca a trimis sau ca va trimite arme Rusiei. Ucraina spune ca gasește tot mai multe componente…

- Studiați jurnalismul? Comisia lanseaza un apel catre studenții la jurnalism și tinerii jurnaliști, in cadrul celei de a șaptea ediții a Youth4Regions, programul pentru jurnaliștii in devenire. In urma unei selecții, 37 de studenți la jurnalism și tineri jurnaliști vor calatori la Bruxelles, unde,…