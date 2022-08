Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Comitetului pentru Relatii Externe din Senatul SUA, democratul Bob Menendez, sustinut de republicanul Lindsey Graham, a propus miercuri sporirea ajutorului militar american pentru Taiwan si desemnarea acestei insule drept aliat strategic nemembru al NATO, relateaza agentia EFE.

- Președintele Camerei Reprezentanților SUA, Nancy Pelosi, un critic vehement al politicii Beijingului, a sosit marți in Taiwan, intr-o vizita asupra careia China a avertizat ca ar submina relațiile dintre cele doua țari, scrie Reuters, citeaza hotnews.ro.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, intr-un nou discurs, ca primul rezultat real al vizitei sotiei sale Olena in SUA este reprezentat de un proiect de rezolutie prezentat de cativa senatori americani cu privire la recunoasterea ca genocid a actiunilor Rusiei in Ucraina. Fii…

- Talibanii s-au declarat joi multumiti de decizia Statelor Unite de a-i retrage Afganistanului statutul de aliat strategic din afara NATO, relateaza agentia EFE. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- De 9 mai, la o televiziune de stat din Rusia au aparut, surprinzator pentru cunoscatori, celebrii bandiți Bonnie and Clyde, prezentați ca „eroi” ruși decedați in Al Doilea Razboi Mondial, scrie news.liga.net. La televiziunea publica din Rusia, in timpul concertului dedicat comemorarii celor 77 de ani…