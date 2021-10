Stiri pe aceeasi tema

- Dacian Cioloș este noul președinte ales al USR-PLUS. Asta nu ii garanteaza insa controlul asupra partidului. Deciziile nu ii vor aparține lui, ci liderilor din Biroul Național. Aceștia vor fi aleși azi, la Congresul partidului.

- Rezultatul va fi validat de Congresul USR-PLUS, care se desfașoara sambata și duminica la Romexpo. Au votat 38.511 membri USR-PLUS. Dacian Cioloș a obținut 19.603 voturi, iar Dan Barna 18.908 voturi. Votul a fost electronic.

- Rezultatul va fi validat de Congresul USR-PLUS, care se desfașoara sambata și duminica la Romexpo. Au votat 38.511 membri USR-PLUS. Dacian Cioloș a obținut 19.603 voturi, iar Dan Barna 18.908 voturi.

- Un numar de 1.200 de delegati din intreaga tara vor fi prezenti sambata, la Bucuresti, pentru Congresul USR PLUS, in cadrul caruia va fi stabilita componenta noului Birou National si va fi validat noul presedinte al formatiunii.

- Premierul Florin Citu a ajuns la Romexpo, acolo unde are loc evenimentul in care liberalii isi vor alege urmatorul presedinte de partid. Liderul Executivului spune ca formatiunea o sa fie „mai unita ca niciodata” dupa aceasta zi, iar Congresul PNL o sa fie organizat impecabil.

- Premierul Florin Citu a declarat a ajuns la Romexpo, acolo unde are loc evenimentul in care liberalii isi vor alege urmiatorul presedinte de partid. Liderul Executivului spune ca formatiunea o sa fie fie „mai unita ca niciodata” dipa aceasta zi, iar Congresul PNL o sa fie organizat impecabil.

- Dacian Cioloș a caștigat primul tur al alegerilor din USR PLUS cu 46% din voturi, in timp ce Dan Barna a obținut 43,9%. Cel de al treilea candidat, Irineu Darau, a obținut 10,1%. Pentru ca niciunul dintre candidați nu a obținut 50%+1 va fi organizat al doilea tur de scrutin. „Din 44.114 colegi cu drept…

- Membrii USR PLUS voteaza, incepand de miercuri, noul presedinte ale partidului rezultat in urma fuziunii dintre USR si PLUS, rezultatul scrutinului online urmand a fi validat de congresul USR PLUS care are loc in weekendul 2-3 octombrie, la Romexpo, in Bucuresti. In cursa pentru sefia partidului s-au…