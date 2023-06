Stiri pe aceeasi tema

- "Inca nu am stabilit (o eventtuala alianta a partidelor din Opozitie - n.r.) Am fost invitat la congresul USR si am onorat invitatia. Am transmis mesajul ca e nevoie de o coalizare a fortelor de centur-dreapta care sa ofere o alternativa credibila (..)", a spus Orban, intr-o interventie telefonica la…

- Presedintele USR Catalin Drula (FOTO) a declarat ca, in Congresul de sambata al partidului, este dat un mandat pentru crearea unei strategii politice la actuala guvernare si a mentionat ca semnala care este dat este unul al unei constructii in jurul USR. Prin urmare, USR a votat, la evenimentul de sambata,…

- Congresul USR a votat, sambata, un mandat pentru constituirea unui pol de dreapta la alegerile din 2024, potrivit unui comunicat de presa al formatiunii politice. „USR a votat in cadrul unui congres organizat sambata, la Sala Radio, un mandat pentru formarea unui pol de dreapta la alegerile din 2024.…

- Marcel Ciolacu, premierul propus, a anunțat marți seara ca social-democrații au votat in forurile de conducere echipa guvernamentala a PSD in viitorul guvern și programul de guvernare. Liderul PSD a expus pe scurt „viziunea pentru națiune” a viitorului Guvern Ciolacu, enumerand punctele principele…

- Operatiunea de schimbare a premierului Romaniei a intrat in linie dreapta. Dupa ce Nicolae Ciuca și-a depus demisia dupa ședința de Guvern, liderii PSD s-au intrunit la Vila Lac 1 pentru a stabili ultimele detalii ale rotativei. Toți liderii PSD din tara s-au adunat astazi la Vila Lac, acolo unde au…

- Partidul condus de George Simion, a propus la numai o zi de la incidentele care au avut loc la Parlament, un nou program de guvernare, al caror masuri, precum existența unor tribunale ale poporului sau comasarea serviciilor de informații, sunt vazute de experți ca un atac asupra statului de drept.

- Proiectul privind pensiile speciale a fost votat, miercuri, in Senat, dupa ce comisiile de specialitate au dat ieri raport comun favorabil cu amendamente admise propunerii legislative initiate de Guvern.

- Toni Grebla, susținut de PSD, UDMR și minoritați naționale, a fost votat de plenul reunit al Parlamentului in funcția de președinte al Autoritatii Electorale Permanente, pentru un mandat de opt ani.