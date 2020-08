Stiri pe aceeasi tema

- CONGRES PSD, discur acid al lui Paul Stanescu. "Anul 2019 a fost unul greu pentru PSD. Am analizat ce s-a intamplat, am ințeles mesajul cetațenilor, ne-am admis greșelile și am inceput o schimbare, zic eu, profunda a partidului nostru. Astazi insa nu mai vreau sa va vorbesc de ce am pierdut anul…

- Social-democrații își aleg sâmbata, în congres extraordinar, o noua conducere. Alegerile interne din PSD sunt lipsite de miza dupa ce în cursa pentru funcția de președinte s-au depus doar doua candidaturi: Marcel Ciolacu și Eugen Teodorovici. Dupa noua luni de interimat la șefia…

- Partidul Social Democrat și-a facut cunoscuți, duminica seara, candidații la alegerile locale pentru Primaria Capitalei și pentru cele și sectoare. „Lansarea candidaților Partidului Social Democrat pentru alegerile locale din București, alaturi de președintele interimar al #PSD, Marcel Ciolacu, secretarul…

- Vasile Dancu, strategul de la Cluj revenit de curand in PSD, a dezvaluit, la B1 TV, cum vrea sa puna pe picioare partidul."Sunt un membru al echipei, trebuie sa-mi confirm funcția la Congres. Sunt cateva lucruri pe care le pot face. Am fost rugat sa vin in partid de Paul Stanescu. Miza…

- Secretarul general interimar al PSD, Paul Stanescu, a transmis un comunicat de presa in care anunța ca PSD va depune o moțiune de cenzura impotriva Guvernului, iar aceasta va trece „suta la suta”.

- Fostul ministru al Tranasporturilor Razvan Cuc spune ca ”Paul Stanescu & Co s-au trezit sefi” peste PSD si ”se cred atotputernici”, iar atunci cand un membru al partidului are o alta opinie devine ”un aventurier politic”. ”Actuala conducere PSD trebuie sa inteleaga ca oamenii s-au saturat de aceleasi…

- Fostul premier Sorin Grindeanu declara ca nu candideaza pentru funcția de președinte al PSD, la viitorul Congres. „Funcțiile sunt trecatoare”, argumenteaza actualul președinte ANCOM. „Nu candidez pentru funcția de președinte al PSD. M-a onorat invitația lui Marcel Ciolacu și Paul Stanescu sa fac parte…

- Fostul premier Sorin Grindeanu declara ca nu candideaza pentru funcția de președinte al PSD, la viitorul Congres. „Funcțiile sunt trecatoare”, argumenteaza actualul președinte ANCOM. „Nu candidez pentru funcția de președinte al PSD. M-a onorat invitația lui Marcel Ciolacu și Paul Stanescu sa fac parte…