Marcel Ciolacu a fost ales presedinte al PSD cu 1.310 voturi. Eugen Teodorovici a a vut 91 de voturi, potrivit anuntului facut de Decebal Fagadau. Ciolacu a declarat ca alegerea in functie ca este onorat dar il si responsabilizeaza aceasta pozitie. El a mai spus ca atunci cand se uita in oglinda vede exact cat Articolul Congres PSD. Marcel Ciolacu, ales presedinte al PSD. Diferenta zdrobitoare de voturi fata de Teodorovici. Cum arata organigrama apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene .