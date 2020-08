Congres PSD: Decebal Fagadau - Nu-mi este frica sa dau ochii cu oamenii!

Stiri pe aceeasi tema

- Ora 12:21 – Decebal Fagadau, primarul Constanței, a salutat schimbarea statutului PSD și a criticat Guvernul Orban ca ”a trimis facturile” pentru pandemia COVID-19 in teritoriu, lasand gestionarea și decontarea crizei ”pe umerii aleșilor locali”. Fagadau și-a incheiat discursul spunand ca viitorul PSD…

- Guvernul Orban s-a imprumutat de pe piata internationala si interna cu 63 de miliarde de lei, adica 13 miliarde de euro in perioada martie-iulie. „O datorie pentru copii si nepoti! In acest moment, Romania se imprumuta pe 10 ani la o dobanda de 3,7%, una dintre cele mai ridicate din Uniunea Europeana.…

- Presedintele executiv al PSD Giurgiu, Marian Mina, a declarat vineri, in cadrul unei conferinte de presa, ca situatia provocata de criza de coronavirus este „scapata de sub control” in Romania, care arata in momentul de fata ca „un stat esuat”. „Noi consideram ca situatia este scapata total de sub control.…

- Tinerii cu care am vorbit recent vor sa vada nu doar dezbateri intre politicieni, ci și oportunitați reale. Toata competiția dintre partide și toate conflictele politice, chiar daca sunt necesare intr-o democrație atunci cand vrem sa obținem progres – cu condiția de a fi oneste, a creat mai ales in…

- Dezvoltarea accelerata a industriei și schimbarile climatice au determinat statele din intreaga lume și, in special Uniunea Europeana sa adopte niște obiective clare in privința energiei verzi. In practica, provocarea cu care se confrunta companiile este raportul dintre performanța și grija fața de…

- "Am luat nota de publicarea ieri a raportului Departamentului de Stat al SUA cu privire la evaluarea activitatii in domeniul prevenirii si combaterii traficului de persoane in 2019. In ansamblul sau, raportul contureaza imaginea generala a activitatilor anti-trafic din Romania si formuleaza recomandari…