- Prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan a intrat in dialog contondent, sambata, la Congresul partidului, cu fanii lui Orban care i-au cerut demisia lui Florin Citu, l-au huiduit pe Dan Vilceanu si i-au scandat numele lui Orban in timpul discursului lui Klaus Iohannis. „Dusmanii sunt in afara…

- Dan Motreanu, presedintele PNL Giurgiu, a publicat un mesaj critic la adresa modului cum s-au comportat colegii sai din echipa Citu si echipa Orban. Liberalul, care conduce organizatia care a obtinut cel mai bun rezultat al PNL la parlamentare, a lansat cele mai multe atacuri in directia celor care…

- Dacian Ciolos il acuza pe Florin Citu ca are un comportament iresponsabil. „Nu mai exista sedinte de coalitie. Cu acest prim ministru, nu mai poate fi o coalitie cu USR PLUS. Noi nu cu presedintele Iohannis am avut probleme, ci cu premierul Citu. Premierul Citu a aruncat in aer coalitia. Noi am facut…

- Ludovic Orban sugereaza ca Florin Cițu ar folosi banii din PNDL, ca sa cumpere susținerea primarilor. El sustine ca Iohannis i-a facut plangere penala lui Liviu Dragnea, ca ar fi folosit banii din PNDL 1, ca sa cumpere sustinerea unor primari, inainte de alegerile din 2014. Presedintele PNL lanseaza…

- Dupa explozia dosarului condamnarii cu inchisoarea din SUA s-a mai intamplat un lucru unic in politica romaneasca de dupa 1989. Acuzatul public nu doar ca nu știe sau nu poate sa se apere in fața camerelor și microfoanelor, dar mai rau reușește prin fiecare apariție sa se afunde tot mai grav in ghemul…

- Liderii coaliției au discutat despre viitorul ministru al Finanțelor. Premierul l-a propus pe Dan Vilceanu, insa aripa Orban il contesta și susține ca este un personaj controversat. Propunerea i-ar putea fi trimisa președintelui Klaus Iohannis saptamana aceasta.Un alt subiect de discuție a fost rectificarea…

- ”Cea mai mare calitate a lui Florin Citu este ca poate sa minta fara sa aiba nicio retinere (atunci cand spune ca romanii o duc din ce in ce mai bine si ca a crescut puterea de cumparare - n.red.). Avem cea mai mare inflatie din Europa, avem cel mai mare deficit bugetar din Europa, avem cel mai mare…

- Romamia ofera peste 100.000 de doze de vaccin AstraZeneca Ucrainei sub forma de ajutor umanitar, a anunțat vineri Departamentul pentru Situații de Urgența (DSU), noteaza Mediafax. Potrivit DSU, Guvernul a decis acordarea, cu titlu gratuit, a 100.800 doze de vaccin AstraZeneca, aflate in rezerva…