Congres PNL: lista principiilor bunei guvernări Principiul limitarii și autolimitarii puterii publice Intervenția statului trebuie limitata la sfera publica fara intruziuni abuzive in viața privata a cetațeanului sau in economie. Autoritațile publice trebuie sa intervina doar acolo unde libera inițiativa individuala nu poate oferi soluții. Puterea publica se exercita doar pentru asigurarea drepturilor și libertaților fundamentale ale omului și apararea intereselor colective naționale. Principalele puteri ale statului trebuie sa funcționeze in echilibru, in spirit de colaborare și sa se autolimiteze la sfera proprie… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

PNL a adoptat, in unanimitate, la Consiliul Național, care a avut loc sambata la Parlament, "Principiile bunei guvernari liberale", documentul avand 23 de puncte, prin care se numara principiul egalitații intre cetațean și instituțiile statului, al non-discriminarii și al egalitații in fața legii."Autoritatea…

Consiliul National al PNL, reunit sambata la Palatul Parlamentului, a votat un document privind "Principiile bunei guvernari liberale". Documentul prevede 23 de principii, intre care se numara cel al limitarii si auto-limitarii puterii publice, al egalitatii intre institutiile statului si cetatean,…

