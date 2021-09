CONGRES PNL: Al doilea caz de agresiune asupra unui jurnalist VIDEO

Stiri pe aceeasi tema

- Jurnalista Madalina Mihalache, reporter al Antenei 3, a postat pe contul sau de Facebook un clip in care mai mulți liberali o imbrancesc și o impiedica sa filmeze modul in care votau delegații PNL la congres, transmite G4Medi a. Este al doilea caz similar dupa cel al Iuliei Garbacea, reporter la Știrile…

- Florin Cițu preia șefia Partidului Național Liberal. Premierul a caștigat, sambata, Congresul PNL cu majoritate de voturi. "A mai murit un partid istoric", a scris Mihai Șora, pe Facebook, dupa anunțarea rezultatelor.Nu este primul mesaj al filozofului cu privire la victoria lui Cițu. "Va dați seama…

- Florin Cițu a trasmis pe Facebook un mesaj colegilor sai liberali, in care le explica viitorul de aur daca va fi ales la conducerea PNL. Iata mesajul Dragi liberali, stimați colegi, In mai puțin de o luna, suntem chemați sa ne alegem președintele. Din pacate, aceasta campanie a fost una care nu a adus…

- Florin Cițu a postat pe pagina de Facebook o scrisoare catre membrii PNL, in care le vorbește despre mandatul sau pentru Congres. „Dragi liberali, stimați colegi, In mai puțin de o luna, suntem chemați sa ne alegem președintele. Din pacate, aceasta campanie a fost una care nu a adus beneficii pentru…

- Marcel Ciolacu, președintele PSD, il critica din nou pe premierul Florin Cițu. Președintele social-democraților a scris, sambata, pe Facebook ca Fondul Monetar International confirma ca economia Romaniei e „un pacient care a ajuns la ATI”, insa doar premierul nu-i vede pe „romanii de explozia prețurilor”.…

- PSD a scris joi un comentariu critic la postarea in care premierul Florin Cițu ii cere ministrului Transporturilor, Catalin Drula sa il demita pe directorul CFR SA, Ovidiu Vizante. „Daca directorul CFR ar fi lucrat la Guvern, acum era acasa”, a scris premierul pe pagina sa de Facebook. „Daca…

- ”Daca premierul ar lucra mai mult la Guvern și mai puțin in campania de partid, am putea face reforme”, a scris Alin Mituța, europarlamentar USR PLUS, pe pagina de Facebook. Reacția sa vine dupa ce premierul Florin Cițu a scris pe aceeași rețea de socializare: „Daca directorul CFR ar…

- La Timisoara un deputat a sunat la Poliție pentru ca punctele de acces in cladirea unde se desfasurau alegerile pentru conducerea organizației județene erau blocate de agenții unei firme de paza. Scandalul nu s-a oprit aici. Presedintele interimar al organizației județene Timis, Alin Nica, a anulat…