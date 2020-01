Congres pentru fuziune USR şi PLUS în luna iulie, după alegerile parlamentare Decizia pentru organizarea unui congres de fuziune in luna iulie va fi luata in Comitetul politic al USR și in Consiliul Național al PLUS, care vor avea loc pe 8 februarie, in București. In cursul lunii februarie, filialele USR și PLUS urmeaza sa iși desemneze de comun acord candidații comuni ai Alianței la alegerile locale. In cadrul ședinței de luni a fost completata echipa executiva a Alianței USR PLUS. Astfel, membrii Comisiei comune a Alianței sunt: Coordonare – Dragoș Tudorache (PLUS)

Comunicare – Ionuț Moșteanu (USR)

Juridic – Silviu Dehelean (USR)

