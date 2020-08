Stiri pe aceeasi tema

- Congresul extraordinar al Partidului Social Democrat are loc sambata la Palatul Parlamentului, incepand cu ora 10.00. Social-democratii isi aleg noua conducere, iar in competitia interna pentru sefia partidului s-au inscris liderul interimar al PSD, Marcel Ciolacu, si fostul ministru de Finante Eugen…

- Congresul extraordinar al PSD de sambata este organizat online, cu 39 de centre de vot teritoriale, la care vor participa peste 1.500 de delegati, in cursa pentru sefia partidului fiind inscrisi Marcel Ciolacu, actualul lider interimar, si fostul ministru Eugen Teodorovici. Votul va fi secret, cu buletine,…

- Congresul extraordinar al PSD are loc sambata la Palatul Parlamentului, incepand cu ora 10.00. Social-democratii isi aleg noua conducere, iar in competitia interna pentru sefia partidului s-au inscris liderul interimar al PSD Marcel Ciolacu si fostul ministru de Finante Eugen Teodorovici.

- Subiectul discuțiilor din ședința este legat de candidaturile la șefia partidului in cadrul congresului din acest weekend. La ședința s-a prezentat și Teodorovici, care candideaza și el, ca și Marcel Ciolacu, la conducerea PSD in cadrul congresului din 22 august, deși nu are o echipa cu care sa se…

- Social-democrații numara zilele Guvernului Orban la Palatul Victoria. In condițiile in care din direcția formațiunii conduse interimar de catre Marcel Ciolacu s-a tot anunțat ca se are in vedere daramarea Guvernului Orban, social-democrata aflata in fruntea Primariei Capitalei s-a declarat convinsa…

- Joi,de la ora 11.00, are loc sedinta Comitetului Executiv National (CExN) a PSD in care se va discuta subiecte precum motiunea de cenzura impotriva Guvernului Orban sau candidaturile partidului pentru Sectoarele 2 si 3 din Capitala. De asemenea, liderul interimar al partidului Marcel Ciolacu a afirmat…

- Fostul ministru de Finante Eugen Teodorovici si-a anuntat, duminica, la sediul central al PSD, candidatura la presedintia partidului. Anuntul lui Teodorovici vine cu o zi inainte de Comitetul Executiv National al PSD, in care liderii noii conduceri interimare, in frunte cu Marcel Ciolacu, urmeaza sa…

- Apar surprize in PSD, acolo unde cartile pareau sa fie facute deja pentru congresul in care se va stabili conducerea partidului. Presedintele interimar Marcel Ciolacu nu a avut pana acum contracandidat, dar surse din partid spun ca se pregateste sa intre in cursa Eugen Teodorovici. Fostul ministru de…