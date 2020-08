Stiri pe aceeasi tema

- Congresul extraordinar al PSD de sambata este organizat online, de la ora 10:00, in cursa pentru sefia partidului fiind inscrisi Marcel Ciolacu, actualul lider interimar, si fostul ministru Eugen Teodorovici. Votul va fi secret, cu buletine, procesele verbale urmand a fi transmise la centru. Centrele…

- PSD are, sambata, congres extraordinar, organizat online, in contextul pandemiei de COVID-19. Pentru sefia partidului candideaza Marcel Ciolacu, actualul lider interimar, si Eugen Teodorovici, fost ministru.

- Congresul extraordinar al PSD are loc sambata la Palatul Parlamentului, incepand cu ora 10.00. Social-democratii isi aleg noua conducere, iar in competitia interna pentru sefia partidului s-au inscris liderul interimar al PSD Marcel Ciolacu si fostul ministru de Finante Eugen Teodorovici.Citește…

- Congresul extraordinar al PSD de sambata este organizat online, cu 39 de centre de vot teritoriale, la care vor participa peste 1.500 de delegati, in cursa pentru sefia partidului fiind inscrisi Marcel Ciolacu, actualul lider interimar, si fostul ministru Eugen Teodorovici. Votul va fi secret, cu buletine,…

- Eugen Teodorovici a lansat un nou atac la conducerea PSD, afirmând ca aceasta este ilegala și acuzând-o ca nu reușește sa acumuleze capital electoral pe seama modului cum gestioneaza Guvernul Orban epidemia și ca nu a depus pâna acum o moțiune de cenzura.”Nu este firesc,…

- ​Eugen Teodorovici și-a anunțat,duminica, candidatura la șefia PSD, criticând actuala conducere interimara a partidului pe care a acuzat-o ca „da din coada pe lânga Iohannis” când președintele „calca în picioare PSD”. El nu l-a nominalizat direct pe Marcel…

- Jurnalistul si publicistul Ion Cristoiu nu da nicio sansa gruparii Codrin Stefanescu - Eugen Teodorovici sa ajunga la conducerea PSD si afirma ca, daca va castiga la congres, liderul interimar Marcel Ciolacu are misiunea istorica de a salva partidul de la disparitie.Liderul interimar al PSD,…

- Apar surprize in PSD, acolo unde cartile pareau sa fie facute deja pentru congresul in care se va stabili conducerea partidului. Presedintele interimar Marcel Ciolacu nu a avut pana acum contracandidat, dar surse din partid spun ca se pregateste sa intre in cursa Eugen Teodorovici.