In timp ce fostul președinte al PNL Florin Cițu a ocupat un scaun in primul rand la Congresul extraordinar al PNL organizat, duminica, la Palatul Parlamentului, pentru alegerea noului președinte Nicolae Ciuca, Klaus Iohannis a ales sa nu participe și sa-și petreaca duminica, la Sibiu, sarbatorind Floriile. La precedentul Congres al PNL, unde a existat […]