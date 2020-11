Congresul pentru aprobarea fuziunii dintre Pro Romania si ALDE se va desfasura online, duminica, incepand cu ora 13,00, acesta fiind precedat de cate un congres al fiecarei formatiuni. In final, unirea celor doua formatiuni va fi aprobata in Congresul de fuziune, iar noul partid se va numi Pro Romania Social Liberal. In urma cu o luna, cand liderii celor doua formatiuni au anuntat ca vor fuziona, Calin Popescu-Tariceanu, si-a exprimat speranta ca noul partid Pro Romania Social Liberal, care va fi o forta politica de centru, sa poata "mentine echilibrul" pe scena politica romaneasca si sa joace…