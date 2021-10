Congo: Mai mulți morți și alte 59 de persoane date dispărute după scufundarea unei nave Un naufragiu a avut loc, marți, pe fluviul Congo iar urmarile sunt catastrofale. Cel puțin 51 de persoane și-au pierdut viața, iar alte 59 sunt date disparute. O posibila cauza a naufragiului care a avut loc in noaptea de luni spre marți, a fost supraincarcarea, la care a contribuit și vremea nefavorabila, a anunțat pentru […] The post Congo: Mai mulți morți și alte 59 de persoane date disparute dupa scufundarea unei nave appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

