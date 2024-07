Stiri pe aceeasi tema

- Un tribunal militar din estul R.D. Congo a pronunțat pedepse capitale impotriva a 25 de soldați care sunt acuzați ca au fugit din fața inamicului in timp ce erau desfașurați pentru a lupta impotriva membrilor gruparii rebele M23, relateaza BBC preluat de Rador Radio Romania.

- Alimentul-minune care lupta impotriva cancerului. Onco-nutriționitul Marius Vaduva a explicat, in exclusivitate, la Antena 3 CNN, care este alimentul pe care daca oamenii l-ar consuma frecvent cel puțin 50% dintre cancere ar fi mai mici sau deloc. Este vorba despre pește sau cel puțin despre suplimentele…

- Centrul Național Anticorupție, succesorul de drept al Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției, a implinit astazi 22 de ani de la crearea sa in data de 6 iunie 2002. Cu acest prilej, mai mulți angajați au primit distincții și diplome de stat, dar și mențiuni instituționale pentru…

- Fostul presedinte de origine japoneza, in varsta de 85 de ani, a fost condamnat la 25 de ani de inchisoare in 2009 pentru crime impotriva umanitatii, inclusiv pentru doua masacre asupra civililor, comise de un escadron al armatei in cadrul luptei impotriva gherilei maoiste Sendero Luminoso (Calea Luminoasa)…

- Prințul William a ofetit noi detalii despre starea de sanatate a soției sale, Prințesa de Wales. In momentul in care a fost intrebat cum se simte Kate Middleton, urmașul la tron nu a ezitat sa raspunda.

- Beijingul continua sa comita genocid impotriva uigurilor și a altor minoritați din provincia sa Xinjiang, a aratat secretarul de stat american Antony Blinken intr-un raport publicat luni, inaintea vizitei sale planificate in China saptamana aceasta.

- Klaus Iohannis a informat printr-o scrisoare, trimisa marți Parlamentului, ca a aprobat participarea militarilor romani la operațiunile militare coordonate de SUA și UE impotriva rebelilor Houthi in Orientul Mijlociu și a transmis o cerere de aprobare.

- Șefa statului, Maia Sandu, a avut o intrevedere, astazi, cu Ladislav Hamran, președintele „Eurojust”, instituție UE care ofera suport și schimb de informații procurorilor și judecatorilor din statele membre UE și statele terțe pentru investigarea infracțiunilor transfrontaliere. Interlocutorii au discutat…