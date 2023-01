Congo: au fost descoperite gropi comune ce conțineau zeci de cadavre Membrii misiunii de pace a ONU din Republica Democrata Congo au descoperit zeci de cadavre in gropi comune. Descoperirea a fost facuta in urma unor serii de atacuri din partea unor grupuri armate in regiunea Ituri, scrie Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din spatele stirilor. DATE… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro DATE…

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Statelor Unite, Joe Biden, a declarat luni ca SUA nu discuta despre efectuarea unor exercitii nucleare comune cu Coreea de Sud, contrazicand astfel direct declaratiile omologului sau sud-coreean, Yoon Seok-youl, anunța Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Craniile se gaseau intr-un pachet care urma sa fie trimis prin curier catre Statele Unite, au declarat autoritatile locale, vineri. Craniile au fost descoperite impachetate in folie de aluminiu, intr-o cutie de carton, la Aeroportul International Queretaro, in centrul Mexicului, potrivit unei declaratii…

- Uniunea Europeana a impus sanctiuni impotriva mai multor persoane implicate in conflictul din Republica Democrata Congo, printre acestea numarandu-se si un purtator de cuvant al gruparii rebele congoleze M23, anunța Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Alte trei pachete ce contineau ochi de animale, adresate unor misiuni diplomatice ale Ucrainei, au fost interceptate in Spania, anunța Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Noi tentative de oprire a conflictului din Republica Democrata Congo se desfasoara la Nairobi, in conditile in care reprezentantii unora dintre gruparile rebele congoleze s-au alaturat pentru prima data discutiilor, informeaza BBC. citat de Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Fiul vitreg al fostului președinte din Malawi, Peter Mutharika, a fost arestat in legatura cu descoperirea, luna trecuta, a doua gropi comune in nordul țarii. Gropile conțineau trupurile neinsuflețite a 30 de baieți și barbați, despre care se crede ca ar fi fost migranți etiopieni care erau traficați…

- Armata Coreei de Nord descris luni recentele exercitii militare comune ale Coreei de Sud si SUA ca pe "o provocare directa și un exercițiu de razboi periculos" și a raspuns cu masuri care simulau lovirea bazelor aeriene și a avioanelor de razboi ale acestora, a relatat agentia de presa de stat KCNA,…

- Ministerul ucrainean pentru Reintegrarea Teritoriilor Temporar Ocupate transmite ca, in localitatile eliberate de sub ocupatie in aceasta toamna, au fost exhumate deja aproximativ 1.000 de cadavre apartinand unor soldați și civili ucisi de rusi, potrivit BABEL, scrie Rador. Fii la curent cu…