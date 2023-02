Stiri pe aceeasi tema

- Analistii chestionati de Refinitiv se asteptau la un profit net de 27,6 miliarde de dolari pentru intregul an 2022. BP a declarat ca recordul sau de profit anual anterior a fost de 26,3 miliarde de dolari, obtinut in 2008. Pentru trimestrul patru, BP a inregistrat un profit net de 4,8 miliarde de dolari,…

- Preturile petrolului au scazut vineri cu peste 2-, intr-o sesiune volatila, dupa ce datele neasteptat de puternice privind locurile de munca din SUA au ridicat ingrijorari cu privire la ratele mai mari ale dobanzilor si pe masura ce investitorii au cautat mai multa claritate cu privire la iminentul…

- Gigantul petrolier britanic Shell a raportat joi cel mai mare profit anual din istoria, sustinut de cresterea preturilor combustibililor fosili si de cererea puternica de la invazia Rusiei in Ucraina, anul trecut, transmite Reuters.Shell a raportat castiguri ajustate de 39,9 miliarde de dolari…

- Exxon Mobil a obtinand un profit net de 56 de miliarde de dolari pentru 2022, incasand aproximativ 6,3 milioane de dolari pe ora anul trecut si stabilind nu doar un record al companiei, ci si un record istoric pentru industria petroliera occidentala, transmite Reuters. Analistii se asteapta ca firmele…

- Analistii se asteapta ca firmele petroliere sa isi depaseasca propriile recorduri anuale, pe baza preturilor ridicate si cererii in crestere, impingand profitul cumulat la aproape 200 de miliarde de dolari. Amploarea castigurilor a reinnoit criticile la adresa industriei petroliere si a declansat solicitari…

- Acțiunile conglomeratului LVMH au urcat marți la un nou record, ceea ce a permis grupului de produse de lux sa atinga pentru prima data o capitalizare bursiera de 400 de miliarde de euro și sa iși consolideze poziția de cea mai valoroasa companie europeana, scrie Reuters preluat de mediafax.…

- Valoarea de piata a criptomonedei Solana, care era promovata ca o concurenta a ether prin faptul ca are un impact mai mic asupra mediului, beneficiaza de tranzactii mai rapide si necesita costuri mai reduse, a scazut in 2022 de la circa 50 de miliarde de dolari la doar 3 miliarde de dolari, una dintre…

- Valoarea bitcoin a scazut cu 63% in 2022, iar pierderile inregistrate de cele mai cunoscute criptomonede variaza intre 55% in cazul dogecoin si 100% in cazul terra. A fost un an brutal pentru piata criptomonedelor. In cea mai recenta lovitura adusa spatiului cripto, Core Scientific, una dintre cele…