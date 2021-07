Cu toate amanarile de livrari prevazute in contractele incheiate cu companiile producatoare, Romania a ramas blocata cu 8 milioane de vaccinuri anti-Covid pe stoc. Pentru ca nu are ce face cu ele, ministrul Sanatații a emis un ordin prin care le baga in rezerva instituției, in condițiile in care riscul ca acestea sa expire in […] The post Congelatoarele Guvernului, ticsite cu 8 milioane de doze de vaccin first appeared on Ziarul National .