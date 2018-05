Stiri pe aceeasi tema

- Programul legislativ al Guvernului pe 2018 include intre altele, ca „prioritate legislativa”, un „proiect de lege privind reglementarea pensiilor obligatorii administrate privat (Pilonul II)”, cu precizarea ca in perioada 1 iulie - 31 decembrie contribuțiile aferente acestuia vor fi suspendate.DOCUMENTUL…

- Politistii din Alba au depistat 3 autoturisme cautate de autoritatile britanice, in valoare de aproximativ 47.000 de lire sterline, care se aflau in posesia unor cetateni din municipiul Blaj. Acestia sunt banuiti de inselaciune, fals si tainuire, fapte savarsite in legatura cu inmatricularea autovehiculelor,…

- Guvernul britanic a anuntat ca va face publica in curand o “carte alba” in care va prezenta “ambitiile” Londrei pentru perioada post-Brexit, transmite AFP, preluata de Agerpres. “Este timpul să ne prezentăm intenţiile cu mult mai multe detalii decât…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, Legea pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului 72/2017 privind implementarea Sistemului de avertizare a populatiei in situatii de urgenta ‘RO-ALERT’. Legea are ca obiect de reglementare implementarea Sistemului de avertizare a populatiei in situatii…

- Prim-vicepresedintele PNL, deputatul Raluca Turcan, sustine ca guvernarea PSD-ALDE pregateste o propunere normativa referitoare la Codul finantelor publice locale, prin care toate autoritatile locale din tara vor fi obligate sa creasca taxele si impozitele locale de sase ori. "Toate primariile…

- Din punctul meu de vedere, declaratiile privind unirea pe care le-au adoptat mai multe municipalitati sau conduceri de comune sunt, de fapt, expresia dorintei de a fi mult mai aproape de Romania. Ele nu au valoare juridica, sunt expresia unei dorinte pe care o intelegem si pe care o respectam. (…)…

- Desi nu ar fi de dorit, daca, totusi, veti avea nevoie de concediu medical pe parcursul anului 2018, trebuie sa stiti ca au fost facute cateva modificari de legislatie, in acest domeniu. Iata care sunt acestea! Certificatul de concediu medical, obtinut online Asiguratii care vor sa beneficieze de concediu…

- Potrivit sursei citate, barbatul ar fi locuit in orasul Podgorica. "Autoritatile iau masurile necesare pentru a rezolva cazul si pentru a asigura siguranta staff-ului ambasadei Statelor Unite”, a spus ministrul de interne din Muntenegru, Mevludin Nuhodzic, intr-un mesaj video. Intr-o…