Confuzie peste ocean: Cât de mare va fi și când va avea loc contracția economică? Majoritatea economiștilor de peste Atlantic prevad o contracție in 2023 pentru economia americana. Daca in aceasta privința este consens, cat de mare va fi contracția economica și cand va avea loc raman subiecte puternic dezbatute. Semnalele emise de economie sunt amestecate, intr-un mod cum nu a mai fost vazut pana acum, spun specialiștii. Estimari optimiste: Recesiunea va fi ușoara Atunci cand vine vorba de prognoza unei recesiuni, deși economiștii de astazi au la indemana o mulțime de instrumente și date, estimarea corecta ramane totuși mai mult o arta decat o știința. … Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

