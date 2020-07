Confuzie la granița dintre Franța și Belgia Masurile diferite privind purtarea maștii in Franța și Belgia creeaza confuzie in localitațile de frontiera. In timp ce belgienii sunt obligați sa poarte masca in aer liber, la francezi relaxarea e mai mare: maștile se poarta doar in spații inchise și autobuze. Citeste articolul mai departe pe tvrinfo.ro…

