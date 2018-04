Stiri pe aceeasi tema

- Chiar și dupa ce primele salarii au venit, printre angajații din sistem domnește in continuare confuzia. Cadre medicale consultate de HotNews.ro spun ca exista spitale in care salariile s-au dublat, dar, in același timp, exista și situații in care, in același spital, sunt inregistrate atat creșteri…

- Doua autoturisme avariate și trei persoane la spital. Acesta este bilanțul unui accident ce a avut loc în urma cu puțin timp în zona podului nou de la Agigea, în apropiere de Ro-Ro. Din primele informații, doua autoturisme s-au ciocnit din cauza unui șofer neatent, iar în…

- Angajații din sanatate vor picheta marti, între orele 11.00 și 13.00, sediul Ministerul Sanatatii, sindicalistii din SANITAS fiind nemultumiti de conditiile de salarizare si grilele de sporuri din sistem.

- A fost protest astazi la Spitalul Judetean din Constanta. Jumatate dintre medicii de la sectia Terapie Intensiva au refuzat sa-si mai desfasoare activitatea. Acestia sunt nemultumiti de salarii si de faptul ca sporurile lor vor scadea drastic. Cadrele medicale considera ca o salarizare unitara ar fi…

- Liderul Sindicatului Sanitas Cluj, Stefan Roman, sustine ca Legea salarizarii unitare a produs o serie de inechitati si avertizeaza ca unii salariati din sistemul sanitar pierd, de la 1 martie, sume cuprinse intre 300 si 2.000 de lei. Presedintele Sindicatului Sanitas Cluj, care a sustinut saptamana…

- Sucevenii care au nevoie de tratamente medicale in strainatate pot beneficia de decontarea serviciilor medicale, de la Casa Asigurarilor de Sanatate, daca indeplinesc conditiile prevazute de legislatie. De la inceputul acestui an, la CAS Suceava au fost inregistrate 141 de formulare europene, ...

- Zeci de angajati ai companiei aeriene Air France au patruns cu forta in cladirea terminalului doi al aeroportului Charles de Gaulle pentru a cere salarii mai mari. Greva salariatilor a produs intarzieri si anulari de curse.

- Unul din trei romani cu activitați in domeniul medical (personal spital, farmacii, clinici de specialitate, doctori, farmaciști, etc.) au imprumutat bani pentru a-și redresa bugetul casei pentru ca nu se ajung cu banii. Pe o alta linie de activitate, dar ceva mai prudenți daca ne uitam la statistici…