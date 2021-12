Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump a vorbit despre ducii de Sussex, iar comentariile cu privire la Meghan Markle nu au fost cele mai pozitive. Fostul președinte american a afirmat ca aceasta a fost lipsita de respect fața de regina Marii Britanii și l-a ”folosit” pe Harry.

- Profesorii care fac meditații, acasa, cu copiii, vor fi obligați sa se inregistreze fiscal ca persoane fizice autorizate (PFA) sau SRL, sa dețina casa de marcat și sa emita bon fiscal, anunța Agentia Nationala de Administrare Fiscala. Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) le reamintește profesorilor…

- Autoritațile locale vor sa monteze camere de supraveghere pe Tampa, in zona terasei din spatele literelor care formeaza numele municipiului Brasov, in speranța ca astfel se vor stopa actele de vandalism, care sunt din ce in ce mai dese, in aceasta zona. Rangerul Muntelui Tampa, Viorel Mihai, spune ca…

- Varianta Delta a coronavirusului se poate transmite cu usurinta de la persoane vaccinate la persoanele cu care intra in contact in locuinta lor, dar probabilitatea de infectare a acestora este redusa daca si acestia sunt vaccinati, potrivit unui studiu. Studiul realizat de Imperial College London arata…

Persoanele vaccinate care și-au cumparat bilete la turneul de tenis Transylvania Open care va incepe sambata la Cluj au devenit bataia de joc a guvernanților. La fel și organizatorii turneului, care...

- In contextul in care, de la inceputul anului si pana in prezent, pompierii prahoveni au intervenit la peste patru sute de incendii de locuinte, in urma carora si-au pierdut viata cinci persoane, iar alte 16 au suferit diverse arsuri, reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) „Serban…

- Un incident violent s-a petrecut pe un bulevard intens circulat din Capitala. Inregistrarea video a aparut pe Internet la scurt timp dupa ce Klaus Iohannis i-a indemnat pe romani sa practice golful. Mai mulți cetațeni s-au luat la bataie și au scos chiar și o crosa de golf dupa o șicanare in trafic.…