Uniunea Europeana va anunta miercuri planuri de urgenta privind diminuarea cererii de gaze in urmatoarele luni, avertizand tarile ca fara reduceri semnificative in prezent nu vor reusi sa-si asigure combustibilul in urmatoarea iarna, daca Rusia opreste livrarile, transmite Reuters. Europa se grabeste sa-si umple capacitatile de stocare a gazelor inaintea iernii si sa-si faca provizii, in cazul in care Moscova restrictioneaza si mai mult livrarile, ca represalii pentru sprijinirea Ucrainei. Deja grupul rus Gazprom a oprit livrarile de gaze in unele state membre UE, iar oficialii blocului comunitar…