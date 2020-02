Stiri pe aceeasi tema

- Primul vaccin care vizeaza coronavirusul din China ar putea fi disponibil in 18 luni, „așa ca astazi trebuie sa facem totul impotriva lui folosind armele disponibile”, a declarat marți, la Geneva, șeful Organizației Mondiale a Sanatații (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus. El a spus ca virusul a fost…

- Tedros Adhanom Ghebreyesus, directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), a declarat luni ca prioritatea acestei organizatii este de a opri coronavirusul în China, unde se afla epicentrul sau, pentru ca raspândirea epidemiei în afara acestei tari sa fie minima, lenta…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) colaboreaza cu Google pentru a se asigura ca oamenii primesc în primul rând informatiile OMS atunci când cauta online informatii despre noul virus gripal din China, informeaza Mediafax citând agentia Associated Press.Tedros Adhanom…

- Beijingul a acuzat SUA, luni, ca genereaza și raspandesc panica prin masurile excesive de interdicție aplicate cetațenilor chinezi, pe fondul epidemiei care a luat proporții ingrijoratoare, noteaza BBC News.Purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe chinez Hua Chunying a declarat in timpul unei…

- Les Echos: OMS declara stare de urgența de sanatate publica de interes internațional ● The Guardian: „Planul de pace” al lui Trump: o escrocherie, nu un acord (editorial) ● Sega: Ministrul bulgar de finante: Intram în zona euro doar cu actualul curs ● La Repubblica: Sondajul Eurispes…

- Xi Jinping i-a spus marti presedintelui Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) Tedros Adhanom Ghebreyesus ca noul coronavirus este un ”diavol” si ca China este sigura ca va invinge in lupta impotriva acestuia, relateaza Reuters potrivit news.ro.Xi Jinping si-a exprimat convingerea ca OMS…

- Specialiștii ii sfatuiesc pe cei care calatoresc in aceasta perioada sa nu intre in panica, dar sa respecte aceste masuri, in contextul recomandarilor Organizației Mondiale a Sanatații. Dupa cum se știe, autoritațile sanitare din majoritatea țarilor lumii sunt in alerta din cauza noului coronavirus,…

- Tedros Adhanom Ghebreyesus, seful Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), a sosit luni la Beijing pentru a discuta despre epidemia de coronavirus, a confirmat biroul OMS din capitala chineza, citat de DPA.