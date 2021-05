Confruntările continuă în Gaza Aeronavele israeliene au lansat noi atacuri sambata in Gaza, iar militantii Hamas au raspuns cu tiruri de racheta, relateaza Reuters. Armata israeliana a afirmat ca raidurile au vizat o facilitate de informatii a Hamas si mai multe posturi de lansare de rachete din nordul enclavei, in timp ce ministerul palestinian pentru religie a afirmat ca o moschee a fost distrusa in cursul raidurilor. Foto: (c) Ibraheem Abu Mustafa / REUTERS Cel putin 12 oameni au fost ucisi in raiduri aeriene pe parcursul noptii, intre care o femeie si cei trei copii ai sai, ucisi in locuinta lor dintr-o tabara de refugiati,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

