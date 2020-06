Stiri pe aceeasi tema

- Fortele de ordine au utilizat gaze lacrimogene, marti dupa-amiaza, in cursul unui miting de protest organizat in centrul Parisului de angajati ai unitatilor medicale, afirma surse citate de cotidianul Le Parisien.Mii de angajati ai sistemului medical protesteaza in fata Ministerului Sanatatii…

- Trei polițiști au avut de suferit in Brooklyn, Statele Unite, in timp ce forțele de ordine patrulau strazile orașului american pentru a contracara jafurile. Un necunoscut s-a apropiat de un politist si l-a ranit la gat cu un cutit.

- Cateva sute de protestatari purtand pancarte au ingenuncheat in tacere luni, in fata ambasadei americane la Paris, in semn de solidaritate cu soarta afro-americanului George Floyd. Daca protestul a fost unul pașnic, pe seara el s-a radicalizat avand loc mai multe ciocniri intre protestari și forțele…

- Parisul a devenit, mari seara, teatrul unor violențe de strada! Totul a izbucnit, dupa ce politia franceza a interzis o manifestatie ce urma sa se desfasoare la Paris in memoria lui Adama Traore, un francez de culoare in varsta de 24 de ani care a murit in 2016 in timpul unei operatiuni a politiei…

- Protestatarii s-au confruntat cu poliția in mai multe orașe din SUA, dupa moartea lui George Floyd, un barbat afro-american neinarmat, in urma unei acțiuni a ofițerilor din Minneapolis, informeaza BBC, citata de Mediafax.

- Fortele de ordine din Hong Kong au utilizat gaze lacrimogene si au retinut aproximativ 300 de manifestanti, in cursul unor noi proteste fata de proiectul de lege privind siguranta nationala prin care Administratia din China ar putea consolida controlul asupra provinciei autonome, anunța MEDIAFAX.Violente…

- Imnul National al Romaniei a rasunat, sambata seara, pe strazile din Targu Mures, in cadrul unei actiuni nationale prin care se doreste asigurarea populatiei ca fortele de ordine scoase in strada, Politie, Jandarmerie, Politie Locala si Armata, sunt alaturi de cetateni in perioada de restrictii pentru…

- Asociația Romana de Hipnoza, in parteneriat cu Pro Success Training și Puterea Minții ofera gratuit ședințe de consiliere online, audio și/sau video tuturor cadrelor medicale, asistenți medicali, doctori, brancardieri și personalului medical implicat in lupta impotriva pandemiei Covid-19, precum și…