Barbatul mort in accidentul produs de fostul prefect, Ioan Albu, condus maine pe ultimul drum

Zi de doliu in localitatea Adamclisi, din judetul Constanta. Barbatul care a decedat in urma tragicului accident produs in data de 16 februarie 2020, va fi condus maine, pe ultimul drum de catre familie, vecini si… [citeste mai departe]