- Aproximativ 50 de persoane au fost ranite in urma ciocnirilor intre politie si separatisti catalani cu ocazia derbiului FC Barcelona - Real Madrid. Opt persoane au fost spitalizate, potrivit news.ro.Ciocnirile au izbucnit pe o strada din apropierea stadionului Camp Nou, intre manifestanti…

- Barcelona - Real Madrid s-a terminat 0-0, insa in afara stadionului Camp Nou s-a lasat cu violențe serioase intre forțele de ordine și manifestanții pro-independența Cataloniei. Dupa meci, oficialii și jucatorii lui Real Madrid n-au putut parasi stadionul decat dupa ce au primit instrucțiuni speciale…

- Strigand ''Independenta'' si ''Eliberati detinutii politici'', cateva mii de sustinatori ai independentei Cataloniei s-au adunat miercuri dupa-amiaza langa stadionul Camp Nou din Barcelona, cu cateva ore inainte de disputarea celebrului El Clasico, derby-ul dintre FC…

- Cu opt zile inainte de "El Clasico", platforma de proteste pentru independenta Cataloniei, Tsunami Democrat, creste tensiunea politica in jurul meciului. Dupa comunicatul de presa de saptamana trecuta, in care se facea un apel la marsuri, pentru cei care doresc sa foloseasca enormul suport mediatic…

- Protestatarii din Hong Kong planuiesc sa organizeze joi o manifestație în semn de solidaritate cu protestatarii din Catalonia care cer anularea deciziilor de condamnare la închisoare pe numele a noua separatiști catalani, scrie Mediafax, citând Reuters. Protestele din Catalonia…

- Protestele din Catalonia, manifestate ca reacție la decizia Curții Supreme din Spania de a condamna la închisoare noua lideri ai mișcarii secesioniste, continua în cea de-a cincea zi, atingând un nivel înalt al violențelor și blocând întreg orașul Barcelona, relateaza…

- Autoritațile spaniole au anunțat joi ca 80 de persoane, inclusiv 46 de ofițeri de poliție, au fost ranite in timpul protestelor violente care au continuat miercuri seara in Barcelona, in urma condamnarii mai multor lideri separatiști catalani, potrivit Associated Press, anunța MEDIAFAX.Cabinetul…