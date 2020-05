Stiri pe aceeasi tema

- Armata egipteana a anuntat sambata ca a ucis 19 presupusi jihadisti in cursul unor operatiuni tintite, desfasurate terestru si aerian, in cadrul actiunii sale impotriva rebeliunii care agita nordul Peninsulei Sinai, noteaza AFP, potrivit Agerpres. Potrivit declaratiei sale filmate si difuzate pe…

- Avioane militare turce au perturbat deplasarea unui elicopter grec in care se aflau ministrul Apararii, Nikos Panagiotopoulos, si seful Statului Major al Armatei Greciei, generalul Konstantinos Floros, sustine Guvernul de la Atena, in timp ce Turcia respinge acuzatiile, informeaza Associated Press,…

- Armata egipteana a informat despre uciderea sau ranirea a zece militari in urma exploziei unei bombe care a lovit joi un vehicul blindat in provincia Sinai din nordul tarii, informeaza Reuters si dpa. Printre victimele exploziei produse la sud de orasul Bir al-Abd se numara doi ofiteri…

- Rusia a efectuat miercuri un test cu racheta antisatelit, a declarat armata americana, calificand aceasta drept un exemplu al amenintarilor cu care SUA se confrunta in spatiu, potrivit Reuters. Spatiul devine tot mai mult un domeniu important de confruntare, in conditiile in care SUA si alte tari…

- „In acest moment este armata in Țandarei, politie nationala, locala, jandarmi, se implica si tin situatia sub control. Sunt patrule pe strazi, echipaje mixte circula pe toate strazile din oras.In acest moment nu e o situatie tensionata in oras, nu este. (...) E o stare de tensiune ca in orice alta…

- Ministerul Apararii Nationale (MApN) a anuntat ca spitalul ROL 2 va fi operationalizat in scurt timp, iar doua aeronave militare vor aduce materiale sanitare din Turcia si Germania. Armata actioneaza, impreuna cu institutiile cu responsabilitati in domeniu, pentru limitarea raspandirii virusului COVID…

- Armata americana se va retrage de la trei din bazele militare cheie din Irak, intre care si Al-Qa'im situata in orasul cu acelasi nume de-a lungul fluviului Eufrat in urmatoarele saptamani, intr-o miscare de redesfasurare a trupelor dupa mai multe atacuri din partea militiilor proiraniene.