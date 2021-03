CONFRUNTĂRI în toiul nopții în centrul CAPITALEI! S-a aruncat cu pietre Dupa miezul nopții au avut loc confruntari de strada intre jandarmi și protestatari. S-au aruncat cu sute de bolonavi, de pietre, de borduri. Mai multe magazine din centrul Capitalei au fost sparte. „Este haos! Nu va pot descrie ce se intampla aici”, a fost relatarea jurnalistei de la Romania TV. Situația a degenerat intre protestatarii tineri și forțele de ordine. Conform informațiilor oferite, manifestanții au aruncat, din nou, cu obiecte contondente catre jandarmi. Au fost chemați scutierii și s-a cerut suplimentarea forțelor de ordine. Jandarmii i-au anunțat pe protestatarii pașnici sa elibereze… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

