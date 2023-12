Stiri pe aceeasi tema

- Poliția federala din Brazilia il investigheaza pe fostul președinte, Jair Bolsonaro, pentru inca o posibila nelegiuire: „harțuirea” unei balene cu cocoașa in timp ce se dadea cu ski-jetul in vacanța, scrie The Guardian.

- Peste 300.000 de demonstranți pro-palestinieni au marșaluit sambata prin centrul Londrei, poliția arestand aproape 100 de contra-manifestanti de extrema dreapta.Incaierarile au avut loc intre poliție și grupurile de extrema-dreapta care au descins și ele in capitala, deoarece demonstrația palestiniana…

- Un politician german de extrema dreapta a fost arestat deoarece a folosit salutul nazist „Sieg Heil”. Un reprezentant al partidului de extrema dreapta Alternativa pentru Germania a fost arestat luni fiind cercetat pentru ca a afișat simboluri totalitare interzise, potrivit Reuters, noteaza Mediafax.De…

- La data de 13 octombrie 2023, in jurul orei 17:15, politistii Sectiei de Poltie Rurala Nr. 1 Bobicesti, in timp ce desfasurau activitati specifice pe strada Barbu Stirbei, din comuna Iancu Jianu, judetul Olt, au oprit pentru control un autoturism condus de un tanar, in varsta de 21 de ani, din aceeasi…

- Locuitorii celor doua landuri aflate printre cele mai bogate ale Germaniei, Bavaria și Hesse, voteaza duminica la alegerile regionale. Alternativa de extrema-dreapta pentru Germania (AfD) este pregatita sa caștige in ambele zone, deși majoritatea partidelor importante au exclus colaborarea cu aceasta…

- Poliția israeliana a arestat miercuri (4 octombrie) cinci persoane suspectate ca au scuipat creștini sau biserici in Orașul Vechi din Ierusalim și a format o echipa speciala de investigație pentru a face fața plangerilor tot mai numeroase. Nu au fost oferite detalii cu privire la identitatea persoanelor…

- Politia israeliana a anuntat ca a arestat cinci suspecti in urma unei filmari care arata evrei ultraortodocsi scuipand spre pelerini crestini in Orasul Vechi de la Ierusalim, transmite miercuri dpa.

- Nu numai ca o redescopera cu placere, realizand impactul niciodata diminuat pe timp de criza asupra unui electorat debusolat, dar constatand ca se apropie momentul in care se poate apela la rețeta oricarei dictaturi din istorie.