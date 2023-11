Confruntarea pentru bani, petrol și carbon Responsabili politici, lideri de afaceri și diferite personalitați din intreaga lume sosesc la Dubai, in Emiratele Arabe Unite, pentru cea mai mare și mai importanta conferința privind clima. Iata o privire asupra mizelor summitului COP28, care incepe joi și se va desfașura pana la 12 decembrie. Finanțare Finanțarea necesara pentru a sprijini eforturile de reducere […] The post Confruntarea pentru bani, petrol și carbon first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

