Șeful Bancii Reglementelor Internaționale, Agustin Carstens, a prezentat recent o viziune intunecata asupra viitorului financiar, susținand ca "sufletul" banilor este in joc. El a avertizat ca proliferarea criptomonedelor nereglementate și raspandirea firmelor Big Tech aferente risca sa afecteze increderea consumatorilor și sa divizeze sistemul monetar international. Pentru a construi o alternativa mai sigura, bancile centrale […]