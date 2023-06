Confruntare pe viață și pe moarte între polițiști și hoții de lemne Incident grav, relatat de reprezentanții Sindicatului Europol al Polițiștilor: Un incident deosebit de grav a avut loc recent in localitatea Sacuieu, județul Cluj, unde polițiștii au fost sesizați printr-un apel la numarul de urgența 112 cu privire la faptul ca mai mulți cetațeni de etnie rroma fura material lemnos dintr-o padure, proprietate privata. De asemenea, in urma discuției cu padurarul care era la fața locului, acesta a relatat ca persoanele surprinse in flagrant au devenit deosebit de agresive și nu le-a putut reține. Colegii ajunși la fața locului au confirmat cele sesizate, insa… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

