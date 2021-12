Confortul sărbătorilor, reinventat de Tommy Hilfiger Confortul sarbatorilor, reinventat de Tommy Hilfiger Renunți la goana prin magazin și profiți din plin de faptul ca acum Tommy Hilfiger este disponibil online și in Romania. Cu un click pe tommy.com ai acces la cadouri statement. Poți alege sa fie și practic daca decizi ca un produs precum o jacheta lunga cu puf faux fur essential – este impermeabila și are o captușeala moale și confortabila din puf – este un item perfect de pus sub brad. Sau mergi pe varianta extra cool & fashionable și iți indrepți atenția spre un pulover din lana și cașmir. Iar daca te orientezi spre gama de caciuli, fulare… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol si foto: agentiadepresamondena.com

