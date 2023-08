Stiri pe aceeasi tema

- Cea de-a II-a Editie a Constanta Black Sea Air Show anunta evolutii spectaculoase pentru Show-ul aerian de sambata, 5 august 2023, pe Aeroportul International Mihail Kogalniceanu Constanta, potrivit unui comunicat.

- ANA Hotels „Europa” din Eforie Nord celebreaza 20 de ani de excelența in ospitalitate și servicii de inalta calitate in industria hoteliera de la malul marii. De-a lungul anilor, hotelul s-a poziționat in topul preferințelor clienților veniți pe litoral și a primit oaspeți din toate colțurile lumii.…

- Feminitatea este o forța subtila și fermecatoare care poate fi subliniata in moduri incredibile prin bijuterii. In acest univers al accesoriilor, exista bijuterii care reușesc sa aduca in prim-plan acea esența feminina și sa puna in valoare fiecare trasatura și fiecare personalitate unica. Intr-o industrie…

- Universitatea Transilvania din Brasov (UniTBv) scoate la concurs, pentru admiterea din sesiunea iulie, peste 10.000 de locuri, la licenta si masterat, incepand din acest an fiind disponibile doua noi programe de studii. Pentru admiterea din sesiunea iulie, Universitatea Transilvania din Brașov scoate…

- Dupa ce marți seara, sportiva campineana Andreea Lungu , fosta componenta a CSS ”Constantin Istrati”, a reușit un excepțional loc 8 in finala la aruncarea discului, joi seara a venit randul unei alte sportive din Campina, de asemenea fosta componenta a CSS ”Constantin Istrati”, Ioana Baciu (Plavan)…

- Anca Țurcașiu și Jean Gavril au primit numai laude din partea juraților, dupa ce s-au transformat in Marylin Monroe. Provocarea cea mai mare a fost pentru artist, asta pentru ca a trebuit sa intre cat mai bine in pielea personajului.

- MSI, lider global in domeniul dispozitivelor de gaming, creare de conținut și business & productivitate, dezvaluie o gama impresionanta de produse noi la standul L0818 al expoziției COMPUTEX 2023 din acest an. Cu valori fundamentale de creativitate și pasiune pentru a construi produse de inalta performanța,…

- In acest sfarșit de saptamana va avea loc Concursul de Eleganța din Villa d"Este, un eveniment anual pentru a admira cele mai elegante creații din lumea automobilelor. Cu acest prilej, BMW urmeaza sa prezinte un nou model unicat, care va fi o decapotabila cu doua locuri, bazata pe actualul Z4. Pentru…