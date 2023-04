Conformarea voluntară la notificarea ANAF-ului Potrivit unui sondaj efectuat in 2022, mai mult de jumatate dintre proprietarii romani nu și-au declarat veniturile provenite din chirii. Anul trecut, peste 500.000 de romani s-au aflat in vizorul Agenției Naționale de Administrare Fiscala pentru venituri nedeclarate. Cea mai mare suma gasita de inspectorii fiscali pentru care nu s-a platit impozit a fost de aproximativ 4 milioane de euro. Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

