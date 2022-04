Stiri pe aceeasi tema

- Emmanuel Macron, presedintele in functie al Frantei, se claseaza pe primul loc in scrutinul prezidential desfasurat duminica, fiind urmat de candidata Marine Le Pen, considerata de extrema-dreapta, potrivit sondajelor efectuate la iesirea de la urne. Emmanuel Macron a obtinut 28,6% din voturi, in…

- Zi decisiva in Franța - au loc alegeri prezidențiale, iar actualul președinte, Emmanuel Macron, are doar cateva procente in fața lui Marine Le Pen, candidata extremei drepte. Un rol major il va juca factorul absenteism. Mihaela Antoche are mai multe informații.

- Duminica, 10 aprilie, este primul tur de alegeri in Franța, in care principalii candidați sunt Emmanuel Macron și Marine Le Pen. 12 politicieni candideaza la aceste alegeri prezidențiale dar șanse reale au doar primii doi. Se estimeaza ca Macron ar avea in fața lui Le Pen un avans de numai 2 – 3 suta.…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin isi va concentra atacurile din Ucraina asupra zonelor separatiste din Donbas in incercarea de a obtine o „victorie” pentru 9 mai, data la care se marcheaza capitularea Germaniei naziste in 1945, a declarat vineri presedintele Franței, Emmanuel Macron. „Pentru Rusia,…

- Eric Zemmour, candidat de extrema dreapta la presedintia Frantei, a avut parte de un moment jenant, sambata, cand un barbat i-a spart un ou in cap chiar in momentul in care iesea dintr-o masina pentru a ajunge la un eveniment de campanie, relateaza digi24.ro. ▶️Eric Zemmour a ete vise par un oeuf qu'un…

- ”Romania astazi, de facto, indeplinește toate criteriile” Victor Negrescu. Foto: negrescu.ro. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Emisiunea: "Matinal" - Rubrica: "Apel matinal" - Realizator: Daniela Petrican - Uniunea Europeana nu poate fi completa fara România…

- Sondajele alegatorilor arata ca Valerie Pecresse l-ar putea invinge pe Emmanuel Macron la alegerile din aprilie și poate sa devina prima femeie președinte a Franței. In decembrie 2021, Valerie Precresse a fost aleasa sa candideze la alegeri de membrii partidului conservator Les Republicains. Sondajele…