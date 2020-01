Conform deciziei tribunalului electoral, Bolivia va organiza alegeri electorale pe 3 mai

Stiri pe aceeasi tema

- "In zilele urmatoare va fi emis un mandat de arestare (contra fostului presedinte socialist), pentru ca am efectuat demersurile corespunzatoare", a declarat presei Jeanine Anez, o senatoare de dreapta, dupa o ceremonie militara.Potrivit acesteia, Evo Morales "nu a respectat nimic niciodata,…

- Jeanine Áñez, liderul interimar de la La Paz, a numit primul ambasador al Ecuadorului în SUA, dupa o pauza de 11 ani în perioada cât statul sud-american a fost condus de președintele Evo Morales, care a fost forțat recent sa demisioneze ca urmare a protestelor violente,…

- Guvernul interimar al Boliviei a numit marti un ambasador in Statele Unite, la unsprezece ani dupa expulzarea reciproca a reprezentantilor ambelor tari ca urmare a unei crize in relatia bilaterala, a informat marti ministrul de externe Karen Longaric, transmit AFP si dpa. "Astazi, ministrul Karen Longaric…

- Presedinta interimara a Boliviei, Jeanine Anez, a trimis miercuri un proiect de lege vizand organizarea de noi alegeri prezidentiale si legislative, la o luna dupa scrutinul prezidential de la 20 octombrie care a marcat inceputul unei violente crize politice, relateaza AFP. Textul, care trebuie adoptat…

- Președintele interimar al Boliviei, Jeanine Anez, a declarat joi ca fostul președinte al țarii, Evo Morales, care a demisionat și a primit azil politic in Mexic, nu va putea candida in cadrul viitoarelor alegeri prezidențiale, informeaza Reuters preluat de mediafax.Anez, in varsta de 52 de…

- Rusia a recunoscut-o de facto pe Jeanine Anez ca presedinte interimar al Boliviei, in urma demisiei lui Evo Morales dupa saptamani de manifestatii, in timp ce a continuat sa denunte o "lovitura de stat" in aceasta tara, informeaza France Presse. "Am luat nota de anuntul potrivit caruia…

- Numirea unui guvern și stabilirea unui calendar pentru alegeri: într-o Bolivie înca zguduita de proteste, președintele interimar Jeanine Añez și-a numit miercuri prioritațile, în încercarea de a umple vidul de putere provocat de plecarea fostului președinte, Evo Morales,…

- Departamentul de Stat al SUA a ordonat membrilor familiilor angajatilor guvernului american sa paraseasca Bolivia și a autorizat plecarea personalului diplomatic neesențial, din cauza protestelor și confruntarilor violente ce s-au extins in toata tara, dupa ce politicianul de opoziție, Jeanine Anez,…