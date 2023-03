Oficialii americani au luat cunoștința de noi informații care indica faptul ca un "grup pro-ucrainean" a fost responsabil pentru sabotarea gazoductului Nord Stream de anul trecut, a relatat marți New York Times, potrivit themoscowtimes.com.

Intr-un raport prudent, care nu a identificat sursa informațiilor sau grupul implicat, Times a declarat ca oficialii americani nu au avut nicio dovada care sa-l implice pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski in atentatul asupra gazoductului. Insa atacul a fost in beneficiul Ucrainei, deoarece a lasat Rusia in imposibilitatea de a caștiga milioane de…